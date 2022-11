Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se miden en una legendaria partida de ajedrez

Los dos mejores jugadores del mundo en los últimos tiempos se juntaron previo a la Copa del Mundo Qatar 2022 en Medio Oriente para una campaña publicitaria de Louis Vuitton marca que logró lo impensable.

El argentino y el portugués, que tanto han entrado a la polémica por su grandiosa disparidad de personalidades, posaron en una fotografía que le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022