Colapsó estructura del Monumental en entrenamiento del Colo Colo

Al menos ocho heridos dejó el colapso de una estructura en el estadio Monumental, en Santiago de Chile, durante el tradicional "Arengazo", previa del clásico ante la Universidad Católica, que puede darle el título a los albos.

El hecho ocurrió cuando decenas de aficionados del conjunto albo se ubicaron indebidamente sobre la estructura de material ligero que cedió por el exceso de peso. Dos letreros publicitarios cayeron sobre el sector y el susto y la tensión fueron mayúsculos entre los presentes.

La situación provocó la llegada de equipos de emergencia y bomberos, suspendiéndose el entrenamiento público del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros.

En medio del show de fuegos artificiales y el banderazo respectivo, los típicos cánticos quedaron eclipsados por el accidente.

El momento exacto en que cayó el techo del Estadio Monumental. Tras esto, el plantel de Colo-Colo se fue a los camarines y se dio por finalizado el Arengazo.

“Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto.

En lo personal, dijo, me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, comentó el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón tras enterarse de lo sucedido.

Durante la última temporada, el fútbol chileno ha registrado numerosos actos de violencia perpetrados por barras bravas, hechos que han motivado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación Nacional de Fútbol (ANFA) a cerrar los estadios para los encuentros más complejos.

Susto en medio del arengazo de Colo-Colo: colapsó una parte de la publicidad en el Estadio Monumental.