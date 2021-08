Claudymar Garcés cierra participación con otro diploma olímpico para Venezuela

La karateca venezolana Claudymar Garcés fue eliminada en la liguilla inicial de la división de -61 kilos de kumite (combate) en los Juegos de Tokio.

A pesar de su eliminación, la venezolana ganó diploma olímpico.

“Irme con un diploma olímpico la primera y última vez que el karate va a estar es para mí un honor”, dijo Garcés.

Con dos victorias y dos derrotas, Garcés fue tercera del grupo A de la liguilla inicial y no pasó a semifinales pese a contar con los mismos puntos, 4, que la segunda, la turca Merve Coban.

Claudymar Garcés cerró con diploma su participación en los -61 kg de #Tokyo2020

Sumó dos victorias y dos derrotas en los #JuegosOlimpicos ubicándose en la tercera casilla del Pool A

Así fue su desempeño:

🇻🇪 vs FRA:8×0

🇻🇪 vs CHIN:0x2

🇻🇪 vs TUR:2×6

🇻🇪 vs JPN:8×5

¡Gracias, Clau! pic.twitter.com/kt16z7zXfr

— Punto Olímpico #Tokyo2020 (@PuntoOlimpico) August 6, 2021