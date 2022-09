Christopher Nkunku habría pasado reconocimiento médico con el Chelsea, según Bild

Christopher Nkunku es uno de los futbolistas jóvenes más codiciados por los grandes clubes del fútbol europeo. Las informaciones sobre su futuro volvieron a salir a la palestra este viernes, luego de que periodista Christian Falk revelara que el Chelsea se hará con los servicios del delantero.

Los “blues” pagarían la cláusula de rescisión de la figura del RB Leipzig, la cual está tasada en 60 millones de euros. Una cifra baja, considerando los montos que se barajan en el Viejo Continente por los delanteros.

Nkunku estuvo relacionado con varios equipos de prime cartel, como es el caso del Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, entre otros.

El periodista del rotativo alemán afirma que el galo pasó en septiembre el reconocimiento médico para unirse a los “blues” en la siguiente temporada. Sin embargo, desde Francia, el diario L'Équipe no da valor a dichas pruebas, alegando que no tienen nada que ver con un futuro traspaso.

Habrá que esperar por un comunicado oficial de los clubes involucrados para confirmar o descartar dicha información.

El delantero formado en las categorías menores del PSG viene de firmar un impresionante curso, con 35 goles y 20 asistencias en 52 partidos.

TRUE✅ Christopher Nkunku (22) made an medical-check in septembre in Frankfurt to prepare a Transfer to FC Chelsea for Sommer 2023 (release clause of €60 Mio Euro)

— Christian Falk (@cfbayern) September 30, 2022