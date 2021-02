Checo Pérez: “Vengo a este equipo a ganar títulos”

Después de un cuarto de hora respondiendo en la lengua de Shakespeare, Sergio Pérez (31 años, México) se relaja en castellano y charla con un grupo reducido de medios, sobre sus primeras impresiones en Red Bull tras pilotar el RB16B. Lo estrenó en Silverstone y ya apunta a un poderoso “tren delantero que requiere de un estilo de pilotaje muy peculiar”. Es consciente de que está ante la gran oportunidad de su carrera en la F1: “Vengo a este equipo a ganar títulos”.

—¿Qué le llamó la atención del Red Bull en el primer test?

—Una de las cosas que más me llamó la atención desde que me subí al simulador, y luego al coche, es el nivel de agarre que tiene el tren delantero, muy alto. Inmediatamente puedo entender por qué no todos los pilotos pueden optimizar este coche. No es fácil extraer lo mejor, pero si encuentras esa ventana, a la que es difícil llegar, puedes ser bastante rápido.

—¿A qué se refiere?

—Es un coche que requiere un estilo de pilotaje bastante peculiar. Muy específico. Por ahí lo veo. Pero es un súper coche.

—El único que le ha sacado partido recientemente es Verstappen, ¿qué le ha explicado?

—He tenido buena comunicación con él en estos días en los que hemos trabajado. También charlé con Albon, quien tuvo el coche anterior, y como piloto comprendí rápido de qué me estaba hablando cuando me subí al coche. Es una de las fortalezas más grandes que tiene Red Bull, pero también es una de las partes que lo convierte en complicado.

—Se aproxima una pretemporada de sólo tres días, ¿cómo lo ve?

—Necesitaremos tres días muy completos para centrarnos en la puesta a punto y entender cómo se comporta el coche en distancia de carrera y maximizar así el fin de semana, cambia mucho en comparación con la clasificación. Pero el día y medio es más bien un día, por todas las pruebas aerodinámicas previas que debes hacer. Espero que el trabajo que vamos haciendo nos permita llegar preparados a la primera carrera.

Sergio Pérez, en Silverstone. Mark Thompson

—¿Cuánto tiempo le llevará ese proceso de adaptación?

—Difícil fijar un tiempo, pero alrededor de las cinco carreras tengo que llegar a mi potencial con este coche. Diferentes pistas, cinco fines de semana, entonces mi fotografía será grande y podré alcanzar un buen nivel.

—Viene del motor Mercedes, ¿puede ayudar en algo a Honda?

—Conozco muy bien el motor Mercedes y cómo se siente en tracción, velocidad por curva, curvas rápidas, revoluciones… todo eso lo intento transmitir a los ingenieros de Honda. Cualquier comparación la hago con un motor Mercedes y es una buena referencia sobre la que comparar. Lo haré durante las primeras carreras, hasta que se me olvide lo que era el Racing Point.

—Decía que ganar en la F1 es adictivo…

—Tengo muchas ganas de que llegue la primera victoria con Red Bull. Es algo con lo que sueñas durante tanto tiempo que, cuando llega, sólo puedes pensar en la segunda.

—¿Pueden ganar carreras?

—El objetivo es ir por el campeonato. Tenemos mucha confianza, hemos desarrollado un muy buen coche durante el invierno y las reglas han cambiado mucho, será interesante saber cuánto han afectado al resto de equipos y quién ha realizado un mejor trabajo. Desde la primera carrera hay que sumar el máximo de puntos posibles.

—Firmó un año, ¿qué espera del futuro?

—Sin duda, llego a Red Bull con la ilusión de que no sea una sola temporada, para quedarme muchos años y ganar campeonatos. Que sean muchas, que tengamos éxito juntos y esa es la prioridad para ambas partes. Si no, ya lo veremos.

—¿Le preocupa que alguien le considere piloto de pago?

—Tengo el apoyo de Carlos Slim, que ha sido muy importante en mi carrera y mantiene la misma ilusión que yo desde el primer día. Pero cuando estás en la F1, y en un equipo tan grande como Red Bull, lo que menos importa es el patrocinio que puedas aportar o el dinero que puedas llevar. Desde que llegas aquí te das cuenta de que pueden contratar a cualquier piloto de la parrilla. Sólo alguien que no entiende de este deporte podría entender algo así.