Checo Pérez gana la sprint de la F1 sobre Leclerc y Verstappen

Checo Pérez se llevó la carrera al sprint en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto mexicano se impuso a Charles Leclerc, que partía en cabeza, y a su compañero de equipo, Max Verstappen. Carlos Sainz fue quinto, mientras que Fernando Alonso, que salía en octava posición, acabó en la sexta plaza.

Leclerc partía en la primera posición en la carrera a 17 vueltas que se disputaron el sábado en Bakú. El piloto de Ferrari había sido el más rápido durante todo el fin de semana y consiguió llevarse la pole para la carrera del domingo y la carrera al sprint del sábado.

Sin embargo, no pudo llevarse la victoria, viéndose adelantado por Pérez en la séptima vuelta y no pudiendo aguantar su ritmo en las otras 10 vueltas restantes, reseñó OkDiario.

La salida dejó un apasionante duelo entre el otro Red Bull, el de Verstappen, y Russell. El de Mercedes se tiró en la salida y le pasó, poniéndose en tercera posición, llegando a poner en riesgo la carrera del holandés, que estuvo a punto de irse contra el muro. Llegó a dañarle el coche, aunque el campeón del mundo acabó pasándole tras la salida del coche de seguridad provocado por un incidente de Tsunoda.

Sainz salió y acabó en quinta posición, mientras que Fernando Alonso remontó dos posiciones. El asturiano adelantó al Williams de Albon y a Hamilton.

Comenzó a volar sobre la pista urbana de Bakú para pasar al de Mercedes y aún le quedó tiempo para acercarse al Ferrari de su compatriota, llegando a entrar en zona DRS. Hamilton terminó justo detrás de Alonso, en séptima posición, mientras que Stroll también pasó a Albon para finalizar en la octava plaza, entrando en los puntos.

To get away with maximum points today was the objective, but we know tomorrow is the main race. We will do our best to fight for another win.

Salir con la mayor cantidad de puntos era el objetivo y se logró. Pero mañana es la carrera importante vamos a darlo todo para pelear… pic.twitter.com/3h1ZrRBfHu

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 29, 2023