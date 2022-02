Cavani no estará ante el Atlético de Madrid en la Champions

El entrenador interino del Manchester United, Ralf Rangnick, confirmó que el delantero uruguayo Edinson Cavani se perderá este miércoles el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Antes de viajar a la capital española, el técnico alemán explicó en una rueda de prensa que el jugador, de 35 años, no se ha recuperado de una lesión en la ingle que le ha impedido entrenar con el grupo desde hace semanas.

