Carmelo Anthony anuncia su retiro tras 19 temporadas en la NBA

El estadounidense Carmelo Anthony anunció este lunes su retiro del baloncesto profesional como jugador activo a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Luego de 19 exitosas temporadas, el genio de la anotación sin corona se retira del tabloncillo luego de brillar con Denver, NY Knicks, Oklahoma City, Houston, Portland, NY Knicks y LA Lakers; equipo con el que jugó su última zafra en la 2021-22.

"Estaré siempre agradecido a todo el mundo en todos los lugares en los que estuve, porque ellos me forjaron”, dijo el ahora ex alero de la NBA. “Ha llegado el momento para mí de decir adiós. A la cancha donde me forjé un nombre, al juego que me dio sentido y orgullo. Pero este es un adiós agridulce de la NBA, estoy emocionado por lo que venga ahora”, expresó Carmelo.

El basquetbolista sale del juego como el noveno mejor anotador de todos los tiempos al cosechar 28.289 contables en 1.260 partidos en su carrera. Dejó atrás a jugadores de la talla de Moses Malone, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, entre otros.

A lo largo de sus más de 43 mil minutos de juego se combinó para promediar 22.5 puntos, 6.2 rebotes y 2.7 asistencias por partido. Además, acumuló porcentaje de tiros de campo de .447 y desde la línea de tres puntos de .355.

"Melo" también fue seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas y fue incluido en seis oportunidades para los equipos All-NBA. También tuvo el honor de ser anexado como uno de los 75 mejores jugadores de la NBA durante el 75° aniversario de la Asociación.