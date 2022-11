Carlos Carrasco volverá a la lomita con los Mets en 2023

En Queens debían tomar una decisión antes del 11 de noviembre. Tomar la opción en el contrato del “Cookie” para que volviera a la rotación en 2023 o pagarle tres millones de dólares para romper esa cláusula, pero dejarlo que se marchara a la agencia libre para escuchar ofertas de otros equipos.

Los Mets finalmente decidieron activar la opción y Carrasco ganará 14 millones de dólares la próxima campaña. El conjunto de Buck Showalter se garantizó un brazo de experiencia para un cuerpo de iniciadores que podría perder a Jacob deGrom, Chris Bassitt y Taijuan Walker, quienes serán agentes libres.

El oriundo de Barquisimeto se recuperó luego de un 2021 con múltiples inconvenientes. Entre lesiones y bajo rendimiento, el criollo dejó récord de un ganado, con cinco derrotas con efectividad de 6.04 en las 53.2 en su primer año con los Mets. Pero en 2022 rebotó para tener marca de 15-7 con efectividad de 3.97 en 152 episodios. Además, ponchó a 152 rivales con WHIP de 1.32.

Sin embargo, Carrasco mostró problemas durante el último mes de la temporada. Un par de presentaciones malas ante los Marlins y los Nationals lo sacaron de consideración para la postemporada. New York no lo incluyó en el roster para la serie ante los Padres de San Diego, por lo que medios internacionales especularon con su continuidad.

"Especialmente por lo visto en julio. Durante esas cinco aperturas, Carrasco dejó marca de tres victorias, sin derrotas y efectividad de 0.90 en 30 episodios lanzados. Sumó 27 ponches con nueve boletos, por lo que fue un hecho que alcanzó el mejor nivel desde su mejor época en Cleveland", señaló Sports Venezuela.

Y no lo negó. El venezolano afirmó que atravesó uno de sus mejores momentos desde que se convirtió en profesional y todo es fruto de su esfuerzo. Luego de decepcionar a su nuevo equipo en 2021, se preparó en la mejor forma posible y ahora se estableció como una de las piezas más confiables para el mánager Buck Showalter.

"Carlos ha sido un buen lanzador de Grandes Ligas durante mucho tiempo", dijo el experimentado estratega a MLB.com. "Ha estado en modo de ataque… Creo que está en paz con los resultados mientras esté en modo de ataque".

Seguramente fue un enfoque que no realizó el año pasado. Carrasco aseguró que, producto de las lesiones y por no estar adaptado a una nueva ciudad tras muchos años en Cleveland, se desajustó. Cometió muchos errores y los resultados no aparecieron. Terminó con efectividad de 6.04, muestra de su poco dominio cuando se subió al montículo.

“Es un poco frustrante porque soy humano”, admitió el lanzador durante una mala racha en 2021. “Pero como siempre he dicho, mañana es otro día. Tengo mucho trabajo por hacer para mejorar. Solo debo preocuparme por estar listo”.

Y así sucedió. Claro, con esfuerzo y trabajo duro. Ahora Carlos volvió a su mejor forma y es una de las principales razones del buen año de los Mets. Se convirtió en justo lo que necesitaban en Queens. “Esa es mi meta, conseguir seis episodios en mis salidas”, declaró el diestro a Sports Illustrated. “El año pasado tuve muchos altibajos, pero ahora será diferente. Me siento bien y el brazo está saludable. Sé que éste será un lugar especial para mí”.