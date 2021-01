Caribes gana el tercero y pone a Cardenales contra las cuerdas

Caribes de Anzoátegui quedó a un paso de coronarse por cuarta vez en la LVBP, al someter 9-6 al Cardenales de Lara, este domingo en el tercer juego de la Gran Final, escenificado en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Rafael “Balita” Ortega, con cuatro remolcadas, resultó la pieza de mayor peso en el andamiaje aborigen, al conectar el batazo clave.

En esta oportunidad, a contrapelo de los dos primeros juegos celebrados en Barquisimeto, el bateo retomó el papel protagónico que había tenido a lo largo de la temporada. Caribes soltó 13 hits contra 11 de los larenses.

Caribes puso la serie definitiva con balance de 3-0 a su favor y luego de la fecha libre de este lunes, el martes procurará apuntarse la victoria por barrida ante Cardenales, que salió como favorito para imponerse en esta final. El último Clásico de Enero que terminó en cuatro juegos se remonta a la lejana campaña 1992-1993, cuando Águilas del Zulia dispuso de Navegantes del Magallanes.

Cardenales dejó en 25.2 la cadena récord de entradas sin anotar en carrera, que tejía desde el juego inaugural. A falta de un out para concretar el capítulo 26 de la seguidilla, facturó un racimo de tres carreras. Al finalizar el juego, pese al triunfo de Caribes, Cardenales lanzó un mensaje contundente de cara al cuarto juego de esta serie definitoria, tras anotar seis veces en los últimos cuatro actos.

Pero Caribes también alzó su voz al fabricar gruesos racimos en los actos cinco y seis, anotaciones sobre las cuales edificó su victoria.

Andrés Pérez, quien anda con marca de 4-0 en esta postemporada, logró su primer triunfo de la Gran Final. Perdió Henry Centeno, lanzador adición del Cardenales desde la Serie Semifinal, en la que tuvo una actuación muy pobre. En esta oportunidad se vio más solvente sobre la loma y si bien permitió cuatro carreras en 4.2 episodios de labor, tres de esas anotaciones resultaron inmerecidas.

Con una victoria más, Caribes sellará el boleto para representar a Venezuela en la Serie del Caribe, que comenzará el próximo domingo 31 en Mazatlán, México.

Al Cardenales le toca la tarea del indio, pues ya no tiene margen de maniobra ni de error. Está obligado a ganar cuatro encuentros consecutivos, algo que nunca antes ha ocurrido en la historia de la LVBP. Aunque, tiene las piezas para hacerlo. Solo que, hasta el momento, Caribes ha logrado darle la vuelta con pitcheo y ofensiva, según demande el ritmo del juego.

En esta ocasión, la pieza fundamental en el engranaje ofensivo aborigen fue Rafael “Balita Ortega. Con doble y triple en cinco turnos remolcó cuatro carreras. Puso a la Tribu bien cerca del título.

Andrés Pérez ganó su primer partido de la Final y mejoró su récord en la postemporada a 4-0

Caribes inició su ataque en el cierre del segundo acto. Oswaldo Arcia abrió la entrada con soberbio jonrón ante Henry Centeno, abridor cardenal. El batazo se despidió entre los jardines derecho y central. Arcia estaba en conteo de 3 y 1, cuando Centeno intentó buscar control y se encontró con el tremendo bombazo.

La pizarra se mantendría 1-0, hasta la llegada del quinto ataque de la Tribu. Luis Sardinas abrió con sencillo a la derecha. Herlis Rodríguez se sacrificó, pero pudo embasarse porque el inicialista Josmar Cordero perdió la bola. Jesús Sucre mantuvo la seña de toque y logró el cometido para ubicar a Sardiñas y a Rodríguez en posición anotadora.

De inmediato, Niuman Romero elevaría largo al centro para remolcar a Sardiñas y correr a Herlis hasta tercera, desde donde llegaría al plato amparado en doble de Rafael Ortega al centro.

José Moreno, manager larense, no esperó más por su abridor Centeno y convocó desde el bullpen a Jesús Sánchez. Pero la Tribu mantuvo su lluvia de flechazos. Alí Castillo descargó doble impulsor a la izquierda y llegaría al plato empujado por sencillo de Willians Astudillo al centro.

De este modo el rally quedaba sellado y Caribes se desprenderla con solvente ventaja de 5-0.

Cardenales se acordó de cómo hacer carreras, en su sexta oportunidad al bate y frente al relevista Iván Medina, quien reemplazó a su colega Andrés Pérez.

Ildemaro Vargas comenzó con boleto. Pero Medina apretó el brazo para ponchar en sucesión – y sin tirarle – a César y Gorkys Hernández. Gorkys reclamó airadamente al árbitro principal Roberto Moreno, quien, con energía, le enseñó el camino a las duchas.

Medina incurrió en lanzamiento descontrolado para mover a Ildemaro a la intermedia y Carlos Rivero golpeó sencillo a la derecha para empujar al corredor. Quedaba así en 25.2 innings la cadena del conjunto larense sin anotar en esta final.

Los pájaros rojos celebraron el acontecimiento con doble de Jecksson Flores a la derecha para impulsar a Rivero. Ello hizo explotar a Iván Medina, quien abandonó la escena en favor del experimentado José Ascanio, quien fue recibido por doble de Josmar Cordero para acercar 5-3 al Cardenales.

En la conclusión del sexto episodio, Caribes fabricó cuatro carreras por segunda ocasión consecutiva para así escaparse 9-3.

Luego de un out y ante el relevista Wilking Rodríguez, Herlis Rodríguez ligó imparable por la grama corta. Jesús Sucre le imitó por la derecha y Niuman Romero congestionó los cojines con boleto.

Rodríguez fue retirado del montículo para dar entrada a Vicente Campos, saludado por triple barre bases de “Balita” Ortega, quien también llegaría al plato, mediante incogible de Alí Castillo al centro.

“Sabía que Vicente Campos vendría con envíos rompientes y por ello me mentalicé para enfrentarle. En Barquisimeto nos trabajó así y aquí en Maracay la tónica no varió. Me sirvió un cambio y pude manejarlo para el triple que resultó ganador”, señaló “Balita” al canal por suscripción IVC, al terminar el desafío.

En el inicio del séptimo, Cardenales descontó para aproximarse 9-4. Después de un out, Yordanys Linares recibió pelotazo. Sencillo de Ildemaro Vargas al centro le puso en segunda y batazo similar de César Hernández a la izquierda, le fletó hasta el plato.

En el noveno, Lara fabricó dos ante el cerrojo Lester Oliveros, quien no se ha visto bien en esta confrontación.

Yordanys Linares le sonó sencillo al centro. Ildemaro Vargas le siguió con hit a la derecha para llevar al cubano a la antesala. César Hernández continuó con doble al centro para remolcar a Linares y José Tábata – quien tomó el lugar del expulsado Gorkys Hernández – elevó de sacrificio al centro para llevar hasta la goma a Vargas. Con ello quedaba sellado el definitivo 9-6.

Alí Castillo sacudió cuatro hits, incluido un doble, anotó una carrera y remolcó dos