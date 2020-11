Canelo Álvarez regresa al ring ante Callum Smith

El tetracampeón mundial, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció el martes en su cuenta de Twitter que se enfrentará el próximo 19 de diciembre al inglés Callum Smith, súper campeón del peso supermedio por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Finalmente, el púgil mexicano ha elegido al rival más complicado de la categoría, por lo que automáticamente este duelo ha pasado a convertirse sin duda en una de las peleas de este 2020. Tras vérselas con Fielding, Jacobs y Kovalev, boxeadores de envergadura notablemente superior a la de Canelo, el invicto y poderoso Smith (1,91 de estatura y 1,98 de alcance) se convierte en un reto mayúsculo para el campeón de Guadalajara. Contra el británico, Álvarez cerrará el círculo que comenzó a trazar cuando eligió enfrentarse al citado Rocky Fielding, con la idea de aproximarse y preparar el asalto a una gran pelea en el supermedio.

“Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith”, publicó ‘Canelo’, sin revelar la sede de su próximo combate.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.

🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020