‘Canelo’ Álvarez propinó nocaut a Saunders y sumó nuevo título

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó este sábado por nocaut tras ocho asaltos al inglés Billy Joe Saunders para arrebatarle el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo.

🇲🇽 Otro día en la oficina.

🇺🇸 Another day at the office. #CaneloSaunders pic.twitter.com/AUdlFdEvWC

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 9, 2021