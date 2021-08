Cabrera: “La tarea no se ha terminado todavía”

Tras 18 temporadas de glorias en MLB, Miguel Cabrera conectó este domingo su jonrón 500 e inscribió su nombre en la élite del béisbol. Muchos podrían pensar que ese batazo es la consagración final de su carrera, pero para el maracayero aún hay mucho por hacer.

“La tarea no se ha terminado todavía”, expresó sin titubeos en la rueda de prensa post partido.

“Tengo que seguir trabajando, enfocarme en mantenerme sano en el terreno y tratar de jugar la mayor cantidad de juegos posibles”, agregó Miggy, quien está también en la carrera por los 3000 hits.

El inicialista de los Tigres admitió que quería dar el batazo en el Comerica Park, pero los pitchers no se la pusieron fácil y efectivamente la ansiedad también hizo de las suyas.

“Quería darle la satisfacción a los fanáticos de Detroit de dar ese jonrón en casa, pero no se pudo. He estado concentrado en hacer buen contacto con la pelota, pero me han pichado difícil (…) Nadie quería (recibir) el número 500”, analizó.