Bucks y Lakers ganan el primero

Los Bucks de Milwaukee y Los Ángeles Lakers consiguieron sus primeros triunfos en las respectivas eliminatorias de semifinales de las Conferencia Este y Oeste que disputan ante los Heat de Miami y los Rockets de Houston.

El alero Khris Middleton se erigió en el líder y salvador de los Bucks al anotar 36 puntos que permitieron a su equipo ganar en la prórroga 118-115 a los Heat de Miami en el cuarto partido de semifinales de la Conferencia Este que evitó su eliminación.

Middleton anotó el triple con el que, a falta de 6,4 segundos para concluir la prórroga, rompió el empate en el marcador para asegurar la victoria de los Bucks.

Middleton también aportó ocho rebotes, ocho asistencias y 19 puntos, tras disputar apenas 11 minutos.

El pívot cubano-estadounidense Brook López y el base Eric Bledsoe sumaron 14 puntos cada uno para los Bucks y, otro base, el reserva George Hill aportó 12 tantos.

Por su parte, el pívot Bam Adebayo consiguió un doble-doble de 26 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias como líder de los Heat.

El escolta-alero Duncan Robinson llegó a los 20 puntos; el alero Jae Crowder consiguió otros 18 y el base esloveno Goran Dragic junto con el escolta estrella Jimmy Butler anotaron 17 tantos cada uno, que no evitaron la derrota.

No.

Definitivamente no.

Por supuesto que no.

De ninguna manera.

No. pic.twitter.com/AkcgHfBgvh

— NBA Latam (@NBALatam) September 7, 2020