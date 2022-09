Brady dice que extrañará a Gronkowski en los Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady, 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó este jueves que extrañará al ala cerrada Rob Gronkowski, junto a quien ganó cuatro Super Bowls, y quien anunció su retiro antes de la temporada 2022 de la NFL.

"Gronk es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y preferiría poder jugar con un tipo como él que no hacerlo, pero no está aquí. Entonces tenemos que aprovechar las fortalezas de los jugadores que tenemos", expresó Brady en conferencia de prensa.

El mariscal de campo, de 45 años, compartió vestuario en los New England Patriots con Gronkowski entre 2010 y 2018, periodo en el que obtuvieron tres anillos de campeones. Volvieron a reunirse a partir de 2020 en los Buccaneers, equipo con el que lograron su cuarto anillo.

El pasado junio Rob Gronkowski dijo adiós a la liga y aseguró que su decisión era definitiva; incluso no regresaría si Brady lo llama.

"Terminé con el fútbol y si Tom me llama obviamente que respondería al mejor 'quarterback' de la historia; le preguntaría cómo le va, le diría que a mí me va bien y que no volvería al fútbol, definitivamente no", explicó Gronk el 12 de julio pasado.