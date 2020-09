Bélgica vence a Dinamarca sin Hazard y sin De Bruyne

Marca.- Saltaba Bélgica al césped del Parken Stadium de Copenhague sin sus tres principales estrellas: Hazard, De Bruyne y Courtois. El primero en el banquillo durante todo el partido y los otros dos en casa. Pero sin ellos, los de Roberto Martínez demostraron que son mucho más que nombres, son un auténico equipazo capaz de ganar a cualquiera. Hoy, su víctima ha sido la Dinamarca de Eriksen.

No fue el mejor partido de los de Roberto Martínez, que en ningún momento dominaron el juego, aunque eso sí, demostraron que tienen más de un registro para lograr buenos resultados. Esta vez, toco tirar del balón parado. Primero, con una falta lanzada de manera magistral por Carrasco que, tras paradón de Schmeichel, tocó el larguero y se fue a córner. Y en ese mismo saque de esquina, botado por Mertens, se adelantó gracias a un remate con la pierna derecha de Denayer, que sorprendió al primer palo.

A partir de ahí, el dominio de Dinamarca comenzó a incrementar. Bélgica replegó y buscó el contraataque. A pesar de ello, no sufrió mucho en defensa. En el primer tiempo, tan solo un gran disparo desde la frontal de Eriksen al que respondió con un paradón Mignolet, y un par de líos del propio portero a la hora de jugar el balón con el pie.

La segunda mitad no cambió la tónica. Dinamarca perdió fuelle y las más claras las tuvo Bélgica. En una de ellas, en el 75′, Lukaku estuvo a punto de poner el segundo a la contra, tras recibir cerca del área y hacerse hueco para el disparo, pero Schmeichel respondió. No pudo hacerlo un minuto después. Controló, de nuevo, de espaldas dentro del área Lukaku, que generó el hueco para el remate de Tielemans. Otra gran parada de Schmeichel pero en el rechazo no falló Mertens, que marcaba su gol número 19 como internacional. Sentenciaba el partido Bélgica a falta de un cuarto de hora, 15 minutos finales en los que no ocurrió gran cosa.

Consigue Bélgica su undécima victoria consecutiva, y sigue con su velocidad crucero. Después de la semifinal en el Mundial de Rusia, sigue demostrando que es una de las selecciones más potentes del mundo. Y lo que es más halagüeño, cada vez compite mejor. Un ejemplo de ello es el de hoy, sacando un partido complicado en Dinamarca adelante sin sus principales estrellas.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Skov; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Poulsen, Dolberg y Braithwaite. También jugaron: Cornelius, Jorgensen y Maehle.

Bélgica: Mignolet; Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Castagne; Witsel, Carrasco, Tielemans, Thorgan Hazard; Mertens y Lukaku. También jugaron: Doku, Praet y Trossard.

Goles: Denayer 0-1, min 9; Mertens 0-2, min 77.

Tarjetas amarillas: Hojbjerg (Dinamarca) min 10, Tielemans (Bélgica) min 20 y Skov (Dinamarca) min 26.

Árbitro: S. Scharer (Suiza)

Estadio: Parken Stadium (Copehnague)