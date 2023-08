Venezuela deja escapar la victoria ante Curazao y sufre su primera derrota en Williamsport

La selección de Venezuela no pudo sumar una nueva victoria este lunes en el Mundial de Pequeñas Ligas disputado en Williamsport, Pensilvania y cayó ante su similar de Curazao con pizarra de 2 carreras por 1.

Luego de su triunfo ante Panamá en su primera presentación, el conjunto zuliano quiso mantener su buen ritmo ante la escuadra caribeña y en el segundo episodio pudo ponerse en ventaja tras recibir un boleto con las bases llenas, que colocaba el juego 1‑0 y asomaba la posibilidad de más anotaciones, sin embargo, el lanzador rival supo salir del problema sin permitir daños mayores.

El conjunto de Curazao intentó igualar el encuentro en la parte alta del tercer inning con batazo bien conectado por el jardín central que parecía lo suficientemente largo para empatar el juego, pero la defensa criolla se mantuvo atenta y logró sacar al corredor en home con un tiro preciso que pudo controlar el receptor Adrián Soto, quien tocó al jugador rival, evitando que se modificará la pizarra.

El picheo venezolano fue clave durante las entradas posteriores, el lanzador Arturo Sánchez dominó al oponente durante cuatro innings en los que no permitió carreras y ponchó a seis bateadores. Por su parte, la ofensiva criolla se lograba embasar con frecuencia a sus bateadores, aunque no fueron efectivos a la hora de aumentar la diferencia.

Con una gran actuación de sus lanzadores, Venezuela llegaba a la última entrada con posibilidades de conseguir un nuevo triunfo, escenario que parecía concretarse tras alcanzar dos outs en la pizarra.

Sin embargo, pese a tener dos corredores fuera, la ofensiva de Curazao logró voltear el marcador con un cuadrangular de dos carreras para dar la sorpresa y dejar al combinado nacional contra las cuerdas.

En la parte baja de la sexta entrada, la representación zuliana puso dos hombres en las bases pero no consiguió empatar las acciones y sufrió una dura derrota para dejar su récord en 1‑1.

