Sardiñas cree que quien inventó sabermetría nunca jugó béisbol

El venezolano Luis Sardiñas, quien estuvo por cinco años en las Grandes Ligas, aseguró este domingo que quien inventó las estadísticas avanzadas conocidas como sabermetría nunca jugó béisbol.

Sardiñas, uno de los mejores bateadores en las últimas dos temporadas en México, reveló que él no sigue la sabermetría, a la que consideró una de las causas por la que año tras año se valoran más en las Mayores a los novatos y menos a jugadores como él, que pasan de los 27 años.

"Optan por jóvenes de las franquicias a los que no tienen que dar tanto dinero. Todos los años quedan libres 50 o 60 peloteros y firman a 200. Por eso es que vemos cada vez más en Liga Mexicana a tantos peloteros con cartel que podrían estar en las Grandes Ligas, pero no les quieren pagar", añadió el ex jugador de los Rangers de Texas.