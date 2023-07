Salvador Pérez y Elías Díaz dirán presente en el Juego de Estrellas de la MLB

Los receptores criollos Salvador Pérez (Reales de Kansas City) y Elías Díaz (Rookies de Colorado) se agregaron a la lista de peloteros venezolanos que disputarán el próximo Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, por lo que ahora 5 criollos dirán presente en el encuentro.

Ambos caretas iniciarán el compromiso, a celebrarse en el T-Mobile Park (Seattle), desde el banquillo de los representantes de la Liga Americana (Pérez) y la Liga Nacional (Díaz).

De esta forma, los receptores se suman a los jugadores de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. y Orlando Arcia, y Luís Arráez de los Marlins de Miami, reseño Globovisión.

En esta campaña, Díaz ha tenido una destacada participación con el madero para Colorado, acumulando 9 cuadrangulares y 45 carreras empujadas en 75 compromisos, lo que le da un promedio actualizado de .284.

All-Star catcher Elias Díaz has a nice ring to it 🤩 pic.twitter.com/B1BUcta92f

— Colorado Rockies (@Rockies) July 2, 2023