Rumbo a Cooperstown: Miguel Cabrera puso fin a su carrera por todo lo alto

El día menos pensado ha llegado. Luego de 20 años de una trayectoria exitosa que lo consolidó como uno de los peloteros más importantes de las Grandes Ligas, el venezolano Miguel Cabrera puso fin a su carrera como beisbolista este domingo 1 de octubre en el encuentro entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland.

En un ambiente lleno de mucha algarabía, más de 40 mil espectadores se dieron cita en el Comerica Park, para presenciar lo que sería el último partido del venezolano, quien se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la fanaticada de Detroit debido a su gran desempeño durante los 16 años que vistió la camiseta de los Tigres, equipo con el que alcanzó muchos logros importantes, entre ellos la Triple Corona en 2012.

Antes de iniciar el partido el venezolano recibió un homenaje de parte de la organización, en medio de gritos y aplausos de los fanáticos, quienes se pusieron de pie para reconocer la gran trayectoria del “Tigre Mayor", que a pesar de no conectar hits en su último partido, se despide por todo lo alto, luego de dos décadas en las que cosechó grandes premios y reconocimientos que lo colocan a un paso de convertirse en el segundo venezolano en ingresar al Salón de La Fama, junto a Luis Aparicio.

En su paso por las Grandes Ligas, Cabrera disputó un total de 2.797 juegos, en los que dejó números muy altos que lo posicionan entre los mejores peloteros ofensivos de la MLB. El venezolano acumuló un total de 511 jonrones, 3.174 hits y 1881 impulsadas de por vida, cifras que le permitieron superar a beisbolistas como Hank Aaron, Mel Ott, Adrián Beltré y Alex Rodríguez en los diferentes departamentos históricos del mejor béisbol del mundo.

Durante su recorrido por la gran carpa, el jugador de los Tigres de Detroit alcanzó una Serie Mundial con la camiseta de los Marlins de Florida en 2003, en lo que fue su primer año en las Grandes Ligas, iniciando así una carrera llena de logros y hazañas que lo llevarían a ganar siete Bates de Plata y cuatro títulos de bateo, así como la Triple Corona en 2012. El venezolano además participó en 12 Juegos de Estrellas y fue elegido MVP en par de oportunidades, dejando en lo más alto el tricolor nacional.

Tras su retiro, Miggy seguirá vistiendo la camiseta de los Tigres de Detroit como asistente especial en el departamento de operaciones de béisbol de los Tigres, cargo en el que podrá servir de guía a las nuevas generaciones de beisbolistas que ingresen a las filas del conjunto bengalí.

Playing with joy to the very end. #GraciasMiggy pic.twitter.com/tsSVJUcS0S

We will never be the same for knowing you.

It's not goodbye. It's until we meet again.#GraciasMiggy pic.twitter.com/BkAi4BPSsG

— Detroit Tigers (@tigers) October 1, 2023