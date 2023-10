Ronald Acuña es elegido jugador del mes de la Liga Nacional

El venezolano Ronald Acuña fue reconocido como el jugador del mes de la Liga Nacional luego de un excelente cierre de temporada regular, donde alcanzó nuevas marcas que le permiten seguir sumando méritos en busca de conquistar el premio al Jugador más valioso en el viejo circuito, galardón en el que compite con el jardinero de los Dodgers de los Ángeles Mookie Betts, cuya campaña también ha sido exitosa.

"El Abusador" terminó el mes de septiembre con un total de 11 jonrones, 23 carreras impulsadas y 11 bases robadas, dejando un promedio de 340, números suficientes para llevarse la distinción. Acuña fue uno de los jugadores más destacados de la ronda regular luego de registrar 217 imparables, 41 cuadrangulares, 106 carreras remolcadas, 149 anotadas y 73 bases robadas en 159 partidos disputados.

El jugador de 26 años se convirtió además en el primer pelotero en las Mayores en alcanzar las cifras 40/60 y 40/70 en una temporada para escribir su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. El de "La Sabana" lideró algunos renglones ofensivos durante la campaña regular, ubicándose en la primera posición en los departamentos de hits, carreras anotadas y bases robadas.

Ahora, el oriundo de La Guaira buscará continuar con su buen momento e intentará llevar a su equipo a conseguir el campeonato de la MLB. El conjunto de los Bravos de Atlanta iniciarán la postemporada frente al ganador entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami, equipo que se estarán disputando su clasificación en el juego de comodín.

El cuadro de Atlanta fue uno de los equipos con más victorias en la ronda regular tras registrar un récord positivo de 104-58, cifra que les permitió ganar el banderín de la División Este de la Liga Nacional, por lo que tratarán de mantener su buen ritmo en la postemporada para repetir lo hecho en el año 2021, cuando lograron coronarse campeones de la MLB luego de imponerse a los Astros de Houston en seis partidos.

It's been a few minutes since Ronnie won an award so he was due tbh....

Your @BaseballDigest / eBay Player of the Year: @ronaldacunajr24! pic.twitter.com/rDUoEVI9ho

— Atlanta Braves (@Braves) October 3, 2023