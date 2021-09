La LVBP dirá “Play Ball” el 23 de octubre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció este lunes que la temporada 2021-2022 dará inicio oficialmente el próximo 23 de octubre.

Así lo informó la LVBP en su página web, Tiburones de La Guaira y el vigente campeón, Caribes de Anzoátegui serán los encargados de subir el telón en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

En La primera jornada también jugarán:

Leones vs. Tigres, en el José Pérez Colmenares de Maracay

Águilas vs. Magallanes, en el José Bernardo Pérez de Valencia

Bravos vs. Cardenales, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto