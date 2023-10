Johan Santana rinde homenaje a Pablo López en su regreso a Minnesota

Johan Santana fue el encargado de lanzar la primera bola en el tercer juegos de la Serie Divisional entre Houston Astros y Minnesota Twins. Emotivo momento se vivió en la tarde del martes 10 de octubre en el Target Field, hogar del equipo Minnesota Twins.

El venezolano Johan Santana fue recibido con gran ovación en su antigua casa mientras entraba al campo de juego camino a la lomita para ejecutar el primer lanzamiento del partido. "El Gocho" ha sido uno de los mejores lanzadores zurdos en el presente siglo.

Junto a Johan Santana hizo su acto de presencia el también legendario pelotero de esta franquicia, el ex receptor Joe Mauer.

Pablo López, el compatriota de la leyenda criolla y que hace un par de días lanzó magistralmente para darle la victoria a Minnesota Twins ante Houston Astros, le alcanzó la pelota a en el montículo. Pero el ganador de dos premios Cy Young (Johan Santana) le tenía preparada una sorpresa al diestro de 27 años de edad.

Cuando López se encaminaba a entregarle la esférica a Santana, este lo mandó a detenerse y se quitó lentamente el abrigo que llevaba puesto. Los sorprendió a todos los presentes en el Target Field al exhibir la camisa de Minnesota Twins con el número 49 de Pablo, reseñó Swing Completo.

El mismo López se sintió emocionado con este hermoso gesto de respeto y admiración que le brindó Santana, y le dio un gran abrazo.

Además de los ya mencionados dos premios Cy Young, Santana en su carrera de 12 años en MLB ganó tres títulos de efectividad, una Triple Corona, un Guante de Oro y fue cuatro veces All Star.

Terminó con marca de 139-78, un promedio de carreras limpias de 3.20, WHIP de 1.132, permitiendo 7.7 hits y abanicando a 8.8 rivales por cada nueve entradas de labor.

Johan Santana throwing the first pitch to Joe Mauer in a Pablo López jersey.

