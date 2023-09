Hombre récord: Ronald Acuña es el primer pelotero en alcanzar el 40/70 en la MLB

Ronald Acuña logró este miércoles una nueva hazaña en la MLB, luego de alcanzar dos bases robadas en el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago, para convertirse en el único pelotero en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la increíble cifra de 40 jonrones y 70 bases estafadas en una temporada.

El jugador de 25 conectó un imparable en la parte baja del octavo episodio para colocarse en la primera almohadilla y acto seguido aprovechó su velocidad para alcanzar la base robada número 69 en la campaña.

El encuentro finalizó igualado a cuatro anotaciones en el noveno inning, dando paso a entradas extras. En el décimo capítulo con el marcador 5‑4 a favor de los Cachorros, Ronald Acuña volvió a responder con el madero con un sencillo al jardín derecho que trajo la carrera del empate para el cuadro de Atlanta. Con el partido empatado a cinco carreras, el oriundo de La Guaira lograría imponer una nueva marca tras robarse la segunda base para llegar a los 70 robos, logrando así un nuevo hito en las Grandes Ligas.

Ozzie Albies puso fin al encuentro con un sencillo que llevó hasta la goma al venezolano, para poner las cosas 6‑5 y darle a los Bravos su triunfo 102 de la temporada. Acuña se convirtió el pasado viernes en el primer jugador en lograr el 40/60 y en el quinto pelotero en alcanzar el 40/40. Ahora, el venezolano impone otro récord y se coloca como el primer beisbolista en llegar al 40/70.

"El Abusador" terminó el partido de 5‑2 con par de imparables y una carrera impulsada para mantener su promedio de bateo en 336. El criollo cuya temporada ha sido muy sobresaliente a nivel ofensivo, se mantiene como el favorito para llevarse el premio al Jugador Más Valioso, galardón que sería el broche de oro a una temporada excepcional.

Ronald Acuña Jr. becomes the first player EVER to hit 40 HRs and steal 70 bases in a season 👑🔥

(via @BravesOnBally)pic.twitter.com/Om7K8SoGvX

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 28, 2023