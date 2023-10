Guantes de bateo utilizados por Miguel Cabrera tendrán un lugar en Cooperstown

Cabrera puso fin a su carrera en la MLB luego de 21 temporadas en las que logró sumar 511 jonrones, 3.174 hits, 1.881 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .306, números más que suficientes para colocarse como uno de los candidatos a ingresar al templo de los inmortales.

Headed for the Hall: @MiguelCabrera’s batting gloves from his final @tigers plate appearance will soon be a part of the Museum’s collection.

📷: Rob Tringali/MLB Photos pic.twitter.com/giz9hGE1u3

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) October 3, 2023