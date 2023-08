¡Debut soñado! Venezuela vence a Panamá en el Mundial de Pequeñas Ligas

Las Pequeñas Ligas de San Francisco iniciaron con buen pie su participación en el Mundial de Pequeñas Ligas disputado en Williamsport, Pensilvania, tras vencer a su similar de Panamá con pizarra final de 4-3.

La representación venezolana no empezó de la mejor manera y se puso en desventaja en el mismo primer episodio luego de recibir par de carreras del conjunto canalero, que supo descifrar los picheos del lanzador criollo para colocar el juego 2-0.

Venezuela no bajo los brazos y reaccionó de inmediato. En la parte alta del segundo inning con dos corredores en posición anotadora el pelotero Endrys Ávila conectó un indiscutible para traer la primera rayita del combinado nacional, que posteriormente pudo igualar las acciones a dos carreras.

En la tercera entrada, el conjunto de San Francisco tomó la delantera en el marcador con un imparable de Leonard Conteras con las bases llenas que trajo al plato otras dos anotaciones para colocar la pizarra 4-2.

En la parte baja del quinto episodio, la delegación panameña puso tres corredores en circulación y anotó una carrera para recortar distancias y poner en aprietas a la defensa venezolana, que pudo retirar la entrada sin permitir daños mayores.

En el sexto episodio, Panamá intentó empatar el marcador pero no logró su cometido y Venezuela se alzó con la victoria en su primer encuentro del certamen. Ahora, el combinado nacional se verá las caras frente a la selección de Curazao el próximo lunes 21 de agosto, en lo que será su segundo partido en la competición.

Venezuela showed out in its first #LLWS game of the year! pic.twitter.com/LYIdIccL34

— Little League (@LittleLeague) August 18, 2023