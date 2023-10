Águilas del Zulia presentó oficialmente la temporada 2023-2024

Luis Amaro destacó la importancia que tiene está campaña para el conjunto aguilucho, luego de no lograr los objetivos planteados en las últimos tres años. El directivo hizo mención sobre la posible incorporación de jugadores como Freddy Galvis, Alí Castillo, Silvino Bracho y Rougned Odor. Señaló que no se ha llegado a un acuerdo, aunque no descarta que puedan vestir el uniforme naranja en algún momento