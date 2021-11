Águilas barre a Leones en el Universitario

Águilas del Zulia superó a los Leones del Caracas 6-4 para barrer la serie de dos juegos del fin de semana que se desarrolló en el Estadio Universitario.

Con el juego igualado 4-4, en la parte alta de la novena entrada, Yonathan Perlaza abrió el inning con un sencillo. Luego de un out, José Herrera conectó un elevado al jardín central que parecía de rutina para el patrullero Ángel Aponte. No obstante, el jardinero novato perdió la ubicación de la pelota en el cielo caraqueño y su guantazo no tuvo efecto para detener el globo, que terminó su recorrido en lo profundo del jardín central, reseñó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Perlaza anotó la carrera de la ventaja, para poner el juego 5-4 a favor de los zulianos en ese momento. Luego, por Herrera ingresó a correr Erick Epifano, que seguidamente anotó con un imparable de Osleivis Basabe, que daría cifras definitivas al marcador.

Contento (con el resultado), no ha sido fácil por el proceso que hemos venido pasando. Hemos tratado de mantenernos unidos, pero las cosas no nos habían salido. Poco a poco ya nos estamos acoplando”, comentó el cerrador Silvino Bracho, tras colgar los últimos tres outs del desafío. “Me sentía un poco cansado, pero le dije al mánager (Marco Davalillo) que podía hacerlo”, agregó en su conversación con el circuito radial del Zulia.

Héctor Sánchez abrió la cuenta del compromiso en la primera entrada, con un doble al jardín derecho que remolcó a Osleivis Basabe. En el siguiente inning, Humberto Arteaga empujó al plato a Perlaza, para poner la segunda carrera en la cuenta de los rapaces.

El Caracas igualaría las acciones rápidamente con un hit de Alexander Palma, que llevó a la goma a Wilfredo Tovar. Anteriormente el Caracas había descontado con un sencillo de Anthony Jiménez que trajo al home a Ángel Aponte. Con la pizarra igualada a dos carreras, el Zulia volvería a tomar la delantera en el juego.

De nuevo, Osleivis Basabe sería trascendente en el compromiso, luego de conectar un doble para remolcar la tercera carrera de los rapaces. José Briceño lo remolcaría con un elevado de sacrificio para poner la cuarta carrera en el score para los zulianos, añadió la LVBP.

El Caracas volvería a igualar las acciones con una rayita en la quinta y otra en la séptima entrada. Pero el Zulia no permitió más movimiento en las bases por parte de la ofensiva melenuda.

Por las Águilas, Brandon Brosher (1-0) se llevó la victoria con su trabajo de un inning en blanco. Jesús Zambrano cayó por el lado de Leones, al permitir dos carreras sucias en un inning y dos tercios de labor. Silvino Bracho (2) logró su segundo juego salvado de la campaña.