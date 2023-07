Batalla por Kylian Mbappé: ¿Real Madrid se alza como la solución en la guerra con el PSG?

Otro día y un nuevo episodio en la novela entre el PSG y Kylian Mbappé. Esta intensa disputa parece acercarse a un desenlace, y la tensión es palpable con cada nuevo movimiento de ambas partes implicadas. Hace dos días, estalló la bomba cuando el PSG dejó en tierra a su estrella, impidiendo que Mbappé se uniera al equipo en su stage de pretemporada en Japón. El jugador se quedó entrenando junto a otros descartes en Poissy, convirtiéndose en uno de los denominados "indeseables" según medios franceses, así lo reporta el diario especializado en deportes Marca, de España, que sigue el minuto a minuto de las negociaciones del astro.

En respuesta a estas acciones, el futbolista ha optado por el silencio, manteniendo su postura firme: desea cumplir su contrato hasta el último día y solo se marchará si lo echan, no por voluntad propia.

Mbappé también ha ganado la batalla de la imagen, y será interesante ver cómo el PSG gestiona las medidas de presión a medida que avanzan las fechas.

Mientras tanto, el Real Madrid observa con calma, consciente de que el tiempo está de su lado y no quiere entrar en una guerra que consideran no les corresponde. El equipo blanco busca presentarse como una solución y no un obstáculo en esta situación. No es necesario presionar, solo esperar a que el PSG llame a sus puertas, ya que la venta de Mbappé se vuelve cada vez más urgente para el club francés. La saga sigue en auge, y el final está cada vez más cerca.