Bastianini y Bagnaia entregaron un final de infarto

Enea Bastianini no perdonó y superó a su compatriota italiano Francesco "Pecco" Bagnaia en la última vuelta del Gran Premio Motorland Aragón de MotoGP, en el que Fabio Quartararo ni Marc Márquez, que reaparecía en competición, consiguieron acabar la primera vuelta.

A pesar de jugarse el título mundial con Quartararo y Aleix Espargaró, que fue tercero en el circuito de Alcañiz, "La Bestia" Bastianini no perdonó a Bagnaia y esperó el momento propicio para superarlo en la última vuelta y lograr su cuarta victoria de la temporada, mientras que Bagnaia se quedó a sólo diez puntos de Quartararo con Espargaró a 17 unidades y Bastianini a 48 de distancia, a falta de cinco grandes premios por disputarse.

Your #MotoGP stars ⭐️⭐️⭐️ from the #AragonGP 🏁

🥇 @Bestia23

🥈 @PeccoBagnaia

🥉 @AleixEspargaro pic.twitter.com/ge5DUBSvki

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022