Bartomeu renunció como Presidente del FC Barcelona

La junta directiva del FC Barcelona, ha tomado la decisión de dimitir hoy mismo, después de conocer la postura de la Generalitat de Catalunya, que le ha hecho saber esta mañana al club por carta que no ve “impedimentos jurídicos ni sanitarios para celebrar la votación del voto de censura, siempre y cuando se incluyan en el protocolo organizativo los requisitos que el grupo técnico PROCICAT presentó en la reunión celebrada el pasado 21 de octubre”. La respuesta del Govern (firmada por responsables de los departamentos de Presidencia, Interior, Salud y Deportes) es una negativa a la voluntad del club de aplazar “por cuestiones sanitarias” la votación, fijada en la sede única del Camp Nou para los días 1 y 2 de noviembre, tal y como reseñó Mundo Deportivo.

El protocolo al que hace referencia la Generalitat en su carta exigía una votación descentralizada para evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio, algo que planteó el club azulgrana para los días 15 y 16 de noviembre pero no para los días 1 y 2 (proponía la sede única del Camp Nou), aduciendo que necesitaba al menos dos semanas para prepararlo. El club planteó hace días un protocolo con 21 sedes (13 en Catalunya, 7 en el resto del Estado y una en Andorra) pero aduciendo que necesitaba más tiempo para organizar la logística del voto en cada territorio.

Aunque en su respuesta la Generalitat no dice en qué fecha se debe celebrar el voto de censura, para no incurrir en un incumplimiento estatutario por las fechas se debería votar este fin de semana, pero el club aduce que no tiene capacidad logística para armar en pocos días un plan descentralizado que evite que los socios voten sin riesgo. Ante esta tesitura, la posibilidad de la dimisión ganó bastantes adeptos en la junta en las últimas horas hasta ser mayoritaria. Por otro lado, los impulsores del voto de censura, Jordi Farré y Marc Duch, han reiterado hoy mismo que si no se convoca hoy el voto de censura tomarán medidas legales contra los miembros de la directiva.

Bartomeu compareció esta tarde (noche en Catalunya), a partir de las 20.45 horas (Hora local), para explicar su decisión de dimitir tomada en la reunión extraordinaria de la junta celebrada en el Camp Nou. el presidente azulgrana se dirigió especialmente a los socios del club.

Ahora, la Comisión Gestora

Tras la dimisión de Bartomeu, se activa una nueva hoja de ruta y nuevo calendario electoral en el club azulgrana. De entrada, los Estatutos del FC Barcelona, en su artículo 35.4, establecen que “si la dimisión, la renuncia o el cese de los miembros de la Junta Directiva se produce de manera simultánea y generalizada, se debe constituir una Comisión Gestora que sustituya la Junta Directiva”. Presidida por Carles Tusquets como presidente de la Comisión Económica, se constituirá este miércoles o jueves con un mínimo de siete miembros, que formen parte ya de la Comisión Económica y de Disciplina.

La Gestora tiene como principal atribución “la convocatoria de elecciones para constituir una nueva Junta Directiva, lo que debe hacer en el plazo de tres meses desde que sus miembros hayan tomado posesión de sus cargos”. Si la nueva Comisión Gestora pudiera quedar constituida en los próximos días, las elecciones no se demorarían más allá de finales de enero, cuando se cumplirían los tres meses legalmente establecido en las normas que rigen el funcionamiento del club.

Ello no quita que los comicios pudieran ser convocados anteriormente a finales del mes de enero, que en todo caso sería la fecha máxima.