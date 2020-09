Authentic gana el Derby de Kentucky

Bob Baffert soportó el más bajo de los mínimos y el más alto de los máximos en cuestión de minutos en el Derby de Kentucky.

Estaba molesto antes de que los caballos abandonaran el prado después de que Thousand Words se encabritó y cayó de costado, quedando descalificado e hiriendo al entrenador asistente de Baffert. Esa emoción fue rápidamente reemplazada por la victoria de Authentic que le dio a Baffert una sexta victoria en el Derby y empató un récord.

Entonces Baffert se encontró de nuevo en el suelo, literalmente, siendo derribado por un nervioso Authentic en el círculo de ganadores.

“Este es el año más loco de la historia”, dijo.

Authentic pateó lejos del gran favorito Tiz the Law en la recta final de este sábado, ganando el Derby 146 por 1 1/4 cuerpos sin la multitud habitual de 150,000 personas presentes en Churchill Downs por primera vez debido a la pandemia de coronavirus. El potro bayo corrió 1 1/4 millas en 2: 00.61 con John Velázquez, quien ganó su tercer Derby.

“He tenido algunos grandes paseos en el Derby, pero lo que hizo ese tipo”, dijo Baffert, señalando a Velázquez, quien estaba socialmente distanciado en el círculo de ganadores del cuadro. “Johnny V. le dio un paseo increíble”.

Baffert empató a Ben Jones (1938-52) con la mayor cantidad de victorias de un entrenador. Sus otras victorias llegaron en 1997, 1998, 2002, 2015 con el eventual ganador de la Triple Corona Justify y 2018.

“Bob, tiene el toque mágico”, dijo Jack Knowlton de Sackatoga Stable, propietario de Tiz the Law. “Tenía este caballo listo en el momento adecuado y nos ganó. Con suerte, le haremos más tiros y le daremos la vuelta”.

Expulsado en 3-5 como el mayor favorito del Derby en 31 años y parte de un campo más pequeño de lo habitual, Tiz the Law se ubicó en el cuarto lugar mientras Authentic corrió sin oposición al frente. Con un cuarto de milla para el final, Tiz the Law se acercó a Authentic y los dos llegaron a la cima del tramo juntos.

Bajo Manny Franco, Tiz the Law se golpeó brevemente la cabeza al frente solo para que Authentic luchara por la derecha y se alejara del ganador de Belmont, que llegó en 4 de 4 este año.

“¡Sí! ¡Sí!” Baffert gritó en el paddock, donde miró en la pantalla de video.

Mil Palabras actuaron en el prado, se encabritaron y cayeron poco antes de la hora del poste. Baffert dijo que su asistente, Jim Barnes, se rompió el brazo tratando de montar la silla del potro rebelde. Thousand Words no resultó herido, según el veterinario de guardia.

En el círculo de ganadores, las cintas largas que colgaban de la guirnalda de rosas rojas seguían golpeando la pata trasera de Authentic, agitándolo, y a su vez tiró al suelo al entrenador de pelo blanco.

“Se dio la vuelta y era como una bola de boliche. Simplemente nos hizo girar a todos”, dijo Baffert. “El campo de césped es bastante blando aquí, así que no estuvo tan mal. Probablemente me sentí más avergonzado que cualquier otra cosa cuando caí al suelo”.

Ha sido ese tipo de año para Baffert. El entrenador del Salón de la Fama estaba lleno de prometedores niños de 3 años desde el principio. Luego Nadal se lesionó y tuvo que ser retirado y Charlatán se fue a la estantería con una lesión leve. Authentic tuvo problemas, por lo que Baffert le dio un descanso prolongado.

En el medio, Charlatan y otro de los caballos de Baffert tuvieron pruebas de drogas positivas en Arkansas. Baffert está apelando su suspensión de 15 días resultante. El entrenador lamentó la muerte de Arrogate, el líder de ganancias de todos los tiempos en Norteamérica, este verano.

“Ha sido un año de montaña rusa, pero afortunadamente es el amor por los caballos lo que me mantiene en movimiento”, dijo Baffert, con la voz quebrada. “Son la mejor terapia que puede tener un ser humano. Me encanta estar cerca de ellos”.

Baffert estuvo especialmente complacido de ayudar a entregar una victoria por primera vez en el Derby a B. Wayne Hughes. Hughes, el fundador de Public Storage, de 86 años, compite como Spendthrift Farm y es copropietario de Thousand Words. También parte de la propiedad de Authentic es MyRaceHorse Stable, cuyos 4,600 participantes incluyen al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Walker Buehler y al ex esquiador olímpico Bode Miller. Pagaron alrededor de $ 206 cada uno por una acción.

Authentic pagó $ 18.80, $ 6 y $ 5 con probabilidades de 8-1. Tiz the Law devolvió $ 3.40 y $ 3.20. Mr. Big News estuvo otros dos cuerpos atrás en tercer lugar y pagó $ 16.80 para presentarse en 46-1.

Las apuestas de todas las fuentes en el Derby fueron de $ 79,4 millones, en comparación con los $ 165,5 millones de la carrera del año pasado. Los funcionarios de Churchill Downs atribuyeron el descenso a la ausencia de apuestas en la pista, menos de un campo completo de 20 caballos en la carrera y Tiz the Law es un favorito prohibitivo.

Tiz the Law ya había ganado el Belmont, el puntapié inicial de la reconfigurada Triple Corona que se llevó a cabo en junio a una distancia más corta. Siguió con una victoria fácil en los Travers, colocándose como el caballo dominante en el Derby.

Pero Velázquez empujó a Authentic fuera del poste exterior y se puso en cabeza. Tiz the Law no se quedó atrás, posicionándose para saltar con su estilo habitual. Pero no pudo pasar de Authentic.

“Tiz ha podido pasar caballos todo el año y hoy se topó con uno que no pudo pasar”, dijo Knowlton. ”Crédito auténtico. Llegó desde el exterior y logró ponerse en cabeza y simplemente hizo una gran carrera. No hay vergüenza de nuestra parte”.

Siguiendo las instrucciones de Baffert, Velázquez usó un látigo zurdo en el tramo para mantener la mente nerviosa de Authentic en los negocios. El potro necesita tapones para los oídos cuando corre.

“Es un poco frívolo”, dijo Baffert. “Es un caballo gentil, pero es un poco nervioso”.

Sin fanáticos vestidos a la moda bebiendo julepes de menta y esperando en fila en las ventanillas de apuestas, este Derby no se parecía a ningún otro.

Los jinetes piaban a sus caballos y los látigos golpeaban la carne en el tramo de camino, sonidos que típicamente ahogaban los fanáticos estridentes, resonaron en la franja de asientos vacíos debajo de los Twin Spires. El clarín Steve Buttleman tocó “My Old Kentucky Home” en lugar de la banda de música ausente de la Universidad de Louisville. La canción fue precedida por un momento de silencio para reconocer las inequidades que enfrenta la sociedad. Los manifestantes se reunieron frente a Churchill Downs para exigir justicia para Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años asesinada a tiros en su casa en marzo cuando la policía irrumpió para cumplir una orden de registro en medio de la noche.

Los manifestantes estaban pacíficos mientras rodeaban la histórica pista. Ellos corearon “¡Sin justicia, no hay Derby!” y portaban carteles implorando a la gente que dijera el nombre de Taylor. La policía observó con equipo antidisturbios con garrotes, algunos a caballo y otros con vehículos militares blindados.

“Me encantaría estar aquí golpeándome el pecho porque acabo de ganar seis”, dijo Baffert, “pero lo siento por todos en la ciudad”.

Velázquez fue uno de los varios jinetes de la carrera que lucieron bandas negras con la frase “Igualdad para todos”.

El campo de 15 caballos fue el más pequeño desde 1998.

Honor AP fue cuarto, seguido por Max Player, Storm the Court, Enforceable, Ny Traffic, Necker Island, Major Fed, Sole Volante, Winning Impression, Money Moves, Attachment Rate y South Bend.