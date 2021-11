Asociación Zuliana de Deportes Acuáticos renovará sus autoridades el 7 de diciembre

Daniel Rosa, presidente de la Asociación Zuliana de Deportes Acuáticos del Zulia (AZUDA), agregó que se encuentran trabajando en el proceso para elegir las nuevas autoridades de esta organización. “El 9 de noviembre hicimos la convocatoria para la memoria y cuenta y, de una vez, elegir la comisión electoral, esto se hace por el vencimiento de la directiva actual y estamos orientados a renovarlas con nuevas propuestas que se traen”, dijo Rosa.

El directivo de AZUDA sostiene que, debido a la crisis actual que atraviesa el Zulia en materia de deportes y, especialmente, la de la asociación, espera que con la nueva directiva se trabaje para la restauración y la recuperación de las piscinas del Polideportivo en Maracaibo y establecer un proyecto de natación que engloba: waterpolo, aguas abiertas, polo acuático y natación artística. Rosa indica que, “estamos entrenando en la Fundación del Niño y en el Club Ítalo de Cabimas, las piscinas son de 25 metros, necesitando las de 50 pero, contamos con una población de 200 atletas y así hemos sobrevivido”.

Sobre los planes venideros, dice Rosa que esperan establecer marcas para participar en los clasificatorios de los Juegos Panamericanos y Suramericanos, “en la natación artística debemos trabajar porque a nivel nacional está caída al igual que el waterpolo, lo que actualmente poco funciona es la natación, esto debido a la situación pandémica de Venezuela”.

El presidente de AZUDA comenta que en la actualidad no cuentan con el apoyo gubernamental, “si no es por el apoyo de los padres y familiares de los atletas, no sabríamos cómo desenvolvernos”. El proceso de elección de las autoridades se desarrollará el próximo 7 de diciembre en la sede de la “Fundación María Elena”, ubicado en la avenida Goajira, al lado del Colegio de Abogados del estado Zulia, según indica el cronograma mostrado a continuación.