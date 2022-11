Asdrúbal Cabrera es apartado del roster de Caribes tras trifulca

Aún se está a la espera de la sentencia oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero lo que sí se conoce es la decisión de “Los Orientales” sobre remover al ex grandeliga del roster del equipo hasta que se haga pública la reseña de la liga.

Cabrera golpeó a traición al dominicano Carlos Castro, primera base de La Guaira, luego de que este último conectara su tercer jonrón de la noche y se dirigiera al dugout de Anzoátegui con un gesto “provocador”, lo que hizo que el inicialista de Caribes perdiera los estribos y posteriormente se desencadenara una multitudinaria riña entre ambos equipos.

“Me tomó por sorpresa, nunca me imaginé que un hombre que yo he visto jugar y que he admirado, reaccionara así”, expresó Castro en una entrevista.

Otros de los principales involucrados en el acto fueron Wilfred Astudillo (hermano de Willians) y Edubray Ramos, lanzador de “Los Salados”, quien tuvo la osadía de lanzar una pelota a quemarropa que impactó en el rostro de Liarvis Breto, pitcher de “La Tribu”.