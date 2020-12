Arsenal gana el “Derby del Norte de Londres”

Otro ejemplo de la magia del Boxing Day es que Xhaka se sacase poco después un tiro libre directo delicioso que Mendy no pudo ni soñar con atajar, ya todo marchaba 2-0. algo más de rareza, pues el Arsenal no le marcaba un gol de falta directa al Chelsea en Premier League desde Henry en diciembre de 2004. Pero, si todo esto parecía remoto, poco después Bukayo Saka se sacó un centro-chut de esos que no se sabe cuál era su verdadera intención y que rebotó en la escuadra antes de entrar, lo que ponía el tercero al 54′, y la goleada ante los “Blue” era una realdiad.