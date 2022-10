Arcenio León: "La gente que me critica no son fanáticos de verdad"

Juego cerrado en la novena entrada y en el bullpen se prepara el lanzador con el número 34 de las Águilas del Zulia. Mientras, los fanáticos comienzan murmurar en el estadio, y otros observan el partido desde sus casas con preocupación.

Se trata de Arcenio León, un viejo conocido de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que no atraviesa su mejor momento en lo deportivo. Actualmente sin equipo tras ser dejado en libertad por los Navegantes del Magallanes e intentando ganar un puesto con los rapaces.

El lanzador que trabaja con los naranjas en calidad de invitado conversó con Versión Final sobre su presente, sus expectativas y, sobre todo, las críticas recibidas en los últimos años.

“Me he preparado físicamente para estar ready y ganarme el chance con el equipo”, comienza León, quien confesó que le tomó por sorpresa la decisión de la gerencia de Los bucaneros.

El relevista fue cambiado durante la temporada pasada a los filibusteros, en un canje que trajo a Yohan Pino al nido. En su periplo como miembro de la nave turca dejó efectividad de 6,25 en 14 relevos en los que lanzó por espacio de 10,2 entradas y permitió 8 carreras durante la campaña regular, por lo que no fue considerado por Wilfredo Romero en la postemporada.

Sobre las críticas de los aficionados, tanto de la afición zuliana y valenciana, el experimentado cerrador consideró que no están bien fundamentadas. “Invito a la gente a revisar mis números en 11 años con el equipo, incluso ganamos un campeonato”.

“La gente que me critica no son fanáticos de verdad, el verdadero, sabe de béisbol y revisa los números”, explicó León. “Tuve un mal 2020, por eso me fui, aunque fue producto de una mala preparación. No sabíamos si iba a haber béisbol”.