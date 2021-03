Anthony Santander, ídolo británico

Sí, quizás un día. MLB debutó su Serie de Londres en el 2019 con los Yankees y los Medias Rojas, los primeros juegos de Grandes Ligas realizados en Europa (una segunda serie estaba programada para el 2020, pero fue cancelada por el coronavirus). La meta, por supuesto, era atraer a fans nuevos como Casbolt, quien nunca le puso mucha atención al béisbol hasta que vio un partido de Triple-A en Nashville mientras estaba de vacaciones hace varios años.

“Compramos los boletos, no sabiendo qué esperar. Simplemente queríamos ir a ver. Y también comer hot dogs y beber cerveza. Eso era lo principal”, contó Casbolt. “Cuando estaba ahí, me senté al lado de un señor mayor. Él me preguntó por mi acento y qué hacía yo allí. Me explicó el juego y cómo funcionan las cosas, contestando todas las preguntas que yo le hacía”.

Casbolt se convirtió en un obsesionado del béisbol, maravillado por su rico historial y cómo refleja la cultura estadounidense en sentido general. Al volver a Inglaterra, empezó a ver los juegos cuando podía por ESPN y MLB.TV (los domingos por la tarde eran los momentos más factibles para hacerlo, debido a la diferencia de hora). También buscaba por internet a otras personas que compartían su interés en el béisbol.