Ancelotti no teme por su futuro: "Estaré agradecido de por vida"

"Yo ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en el Real Madrid", reiteró el técnico europeo. "Carletto" no teme ser echado del equipo blanco por no conseguir el próximo "título grande". "Vamos a ganar algo grande esta temporada", advirtió.