Al Nassr desmiente que su presidente se sintiera “estafado” con fichar a Cristiano Ronaldo

“Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda ha sido por haber fichado a Cristiano Ronaldo", serían las declaraciones de Al-Muammar al medio árabe Arabia News 50. El responsable de prensa del club expresó que las declaraciones son falsas, ya que "no hay ningún medio saudí o local" que tenga ese nombre