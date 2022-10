Águilas del Zulia realiza juego interescuadras en la continuidad de su pretemporada

En la continuación de la pretemporada del equipo Águilas del Zulia, este martes 11 de octubre se disputó el primer juego interescuadra en las instalaciones del estadio Luis Aparicio de Maracaibo.

El grupo de jugadores fue dividido en dos escuadras. Los zurdos Eudis Idrogo y Elvis Araujo fueron los abridores, ambos completaron dos entradas teniendo un límite de 45 pitcheos.

Ángel Reyes y Álex Romero fueron bateadores designados y primeros en el orden ofensivo. De acuerdo al plan de trabajo preparado por el mánager Marco Davalillo y todo el staff técnico, jugadores como Brayant Flete y Deinner López defendieron diferentes posiciones del cuadro.

Ángel Reyes tuvo conexiones sólidas del medio del campo hacia la derecha, Brayant Flete, Jaison Chourio y Andrick Nava realizaron buenas intervenciones defensivas.

Los relevistas utilizados fueron Will Changaroty, Luis Cedeño, Ismael Guillón, Jefferson Medina, Carlos Aular , Arcenio León, Amílcar Medina y Pedro Eduardo completaron la jornada.

En la jornada de este martes el equipo recibió las incorporaciones de Alexis Tapia ( P), Samuel Parra ( OF) Jaison Chourio (OF) Óscar Campos ( C) y Óscar Cedeño ( Inf).

La pretemporada continuará este miércoles 12 de octubre a las 9:00 am en el " Grande " de Maracaibo

Equipo A

1- Ángel Reyes DH

2- Raimfer Salinas CF

3- Deinner López SS

4- Andrick Nava C

5- Andrés Nolaya 1B

6- Reiner Rivas LF

7- Frainer Chirinos 3B

8- Jesús Meneses 2B

9- Edwin Rairez RF

Eudis Idrogo P

Equipo B

1- Álex Romero DH

2- Jesús Hernández SS

3- Brayant Flete 3B

4- Óscar Cedeño 2B

5- Jaison Chourio CF

6- Carlos Machado LF

7- Samuel Parra RF

8- Santiago Rincón 1B

9- Luis Rodríguez C

Elvis Araujo P