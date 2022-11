Águilas consigue su octava victoria del año en el debut de Ender Inciarte

José Flores fue el abridor pautado por el Zulia, mientras que Tiburones anunció a Manuel Olivares. Ender Inciarte y Osleivis Basabe vieron acción por primera vez en la actual campaña. Lo hicieron como center field y shortstop, respectivamente. Ambos arrancaron como titulares.

Los escualos montaron una amenaza apenas abriendo el primer inning contando con corredores en las esquinas y un solo out. El turno le llegó a Danry Vásquez, cuarto en el orden de La Guaira, a quien Flores supo trabajar para finalmente salir ileso de la entrada tras dominar al zurdo por la vía de la doble matanza.

Llegó la primera oportunidad ofensiva para Águilas con toda la expectativa de los fanáticos sobre los primeros turnos de la temporada de Inciarte y Basabe. El orden al bate de los rapaces lo encabezó Ali Castillo, retirado sin problemas por Olivares. Seguidamente Inciarte entregó el segundo out por la vía del ponche y Basabe el tercero con rolling al lanzador.

“Los Salados” atacaron nuevamente en la alta del tercero con corredores en primera y segunda y dos outs, pero “Chino” Flores logró terminar con los planes de la visita tras propinar su primer ponche del encuentro al jardinero central Junior Sosa.

Tras un pasaje de hits y un error, las bases se llenaron por parte de La Guaira en la apertura del quinto y el manager Marco Davalillo salió a quitarle la pelota a José Flores, quien trabajó por espacio de 4.1 entradas, donde le conectaron cinco imparables y otorgó un ponche. No permitió carreras y obsequió un boleto.

Al final, Ismael Guillón sacó los dos outs faltantes de la entrada para que Águilas saliera ileso de la amenaza de la visita.

Y como a quien no hace, le hacen, llegó la oportunidad que los marabinos no dejaron pasar: con un out, José Briceño conectó un batazo por encima de tercera que se internó en lo más profundo del terreno para concretar un doble.

Seguidamente, Jackson Chourio apareció con una conexión grande que dejó sin posibilidades al jardinero derecho y que también se fue hasta la zona de la pared. Así encendió la pizarra Águilas 0-1.

Todo se mantuvo tranquilo hasta el cierre del séptimo episodio, cuando Briceño fue golpeado por un lanzamiento al abrir la entrada y sucesivamente Chourio volvió a ser protagonista tras conectar un imparable para que el Zulia tuviese corredores en primera y segunda.

Con dos hombres en los senderos y sin outs, Bryant Flete tocó la bola para hacer que los corredores avanzaran. El segunda base rapaz fue puesto out en la inicial.

Luego de eso, Kenedy Corona se ponchó sin tirarle para el segundo out del inning y posteriormente Ali Castillo dio un batazo entre 2B y SS con el que se quedó el camarero Yolmer Sánchez para intentar, en una jugada apretada, retirar a Castillo en la inicial.

La sentencia inicial fue out, pero el manager Marco Davalillo pidió la revisión y, después de que los umpires vieran la reiteración, la decisión fue cambiada a safe. En la jugada, Briceño anotó la del 0-2.

En la alta del octavo, con dos outs en la pizarra y corredores en las esquinas para Tiburones, Silvino Bracho entró al partido en relevo de Elvis Araujo para hacerse responsable del asunto.

El cerrador grandeliga solventó el problema y en el noveno episodio retiró a los tres bateadores en línea de La Guaira con nada menos que tres ponches para ponerle candado al partido y sellar la victoria (0-2) número ocho de Águilas en la temporada.

Tanto Inciarte (1-0 1 BB, 1 BR) como Basabe (3-0) vieron acción durante seis innings. El CF fue golpeado por un lanzamiento en el sexto episodio, pero no fue nada grave.

Guillón (3-0) ganó el juego. Francisco Carrillo, Nomar Rojas y Elvis Araujo se anotaron hold. Silvino salvó su sexto compromiso de la temporada.

Con récord de 8-6 y ocupando la cuarta posición del campeonato, el Zulia se medirá este miércoles de nueva cuenta a Tiburones por el segundo y último de la doble tanda entre rapaces y escualos en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.