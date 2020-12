Adam Wainwright gana el Premio Roberto Clemente

El lanzador estelar Adam Wainwright ha sido reconocido con el Premio Roberto Clemente 2020, el galardón más prestigioso otorgado a un jugador individual por Major League Baseball.

Wainwright, nominado por los Cardenales de San Luis, es el sexto Cardenal en conseguir el premio, la mayor cantidad para un equipo de MLB, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Lou Brock (1975) y Ozzie Smith (1995), al igual que el dominicano Albert Pujols (2008) y los puertorriqueños Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018). El Comisionado de Béisbol, Rob Manfred Jr., anunció oficialmente al ganador durante la primera entrega especial del Premio Roberto Clemente a través de MLB Network en el Estudio 21 en Secaucus, N.J.

Wainwright, quien previamente había sido nominado para el Premio Roberto Clemente por los Cardenales entre el 2014 y 2017, es reconocido por el gran trabajo filantrópico que hace alrededor del mundo a través de Big League Impact (www.bigleagueimpact.com), que fue fundada en el 2013. Entre lo más destacado está lo siguiente:

La construcción de la Escuela Secundaria Ferrier Village de Haití, que abrió sus puertas para el año escolar 2019-2020 También se asoció con Water Mission para construir un sistema de agua potable para la comunidad.

En Honduras, BLI fundó la construcción de un sistema de mantenimiento de agua limpia, que sirve a más 15,000 personas.

En Etiopía, su viaje como misionero llevó a la compra de una parcela de 11 acres, donde ahora está una clínica y una granja de leche y agrícola. Adam también se asoció con Crisis Aid International para alimentar a los niños en África que hubiesen muerto de hambre, y también brindó ayuda otorgándoles a las víctimas del tráfico sexual una nueva oportunidad en la vida.

La relación de BLI con Crisis Aid provee comida semanal a cerca de 3,000 familias en necesidad, incluyendo una campaña local que ayuda a alimentar a 200 familias al año en el sur de San Luis.

En el 2019, BLI se asoció con Garth Books Temmates for Kids Foundation para crear el “Proyecto Home Plate” que aborda la inseguridad alimentaria de la familia y de niños. Hasta la fecha, el esfuerzo ha otorgado cerca de ocho millones de comidas a lo largo de los Estados Unidos y Canadá, incluyendo cuatro millones durante la pandemia de COVID-19.

Más de 150 jugadores de Grandes Ligas han trabajado junto a Big League Impact para cumplir con sus aspiraciones caritativas, con un monto aproximado de US$5.8 millones donado a 94 caridades.

Adjunto está el comunicado de la biografía oficial de Adam sobre de la nominación al Premio Roberto Clemente

El Premio Roberto Clemente es un reconocimiento anual del jugador de Grandes Ligas que mejor represente el juego de béisbol con un carácter extraordinario, involucrándose con la comunidad, filantropía y contribuciones positivas, dentro y fuera del terreno. El concepto de reconocer a los jugadores de Grandes Ligas por su filantropía fue creado en 1971 como el “Premio del Comisionado”. Fue nombrado “Premio Roberto Clemente” en 1973 en honor al puertorriqueño miembro del Salón de la Fama y 15 veces convocado al Juego de Estrellas. quien falleció en un accidente aéreo en la víspera de año nuevo en 1972 mientras intentaba llevar provisiones a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

“Felicidades a Adam por este merecido reconocimiento, por sus largos y meritorios esfuerzos filantrópicos en San Luis, en los Estados Unidos y en el mundo”, dijo el Comisionado Manfred. “La atención y dedicación personal que ha tenido para resolver problemas que afectan a los que están en mayor necesidad es una demostración poderosa del legado humanitario que dejó Clemente. Merece ser parte de los ganadores de este prestigioso honor”.

En una declaración conjunta, los hijos de Roberto, Luis, Roberto Jr. y Enrique, dijeron: “2020 es de especial importancia, ya que celebramos el primer aniversario del fallecimiento de nuestra madre. Sus contribuciones a la humanidad son inconmensurables. Su dedicación al verdadero significado del Premio ha añadido a su significado. Encontramos consuelo en saber que MLB tiene a estos caballeros excepcionales que representan la liga, sus equipos, sus familias y comunidades en las que juegan, viven y más allá. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Adam Wainwright a la familia de ganadores del premio Clemente por su pasión por ayudar a los demás a lo largo de su carrera. Adam ejemplifica de verdad las creencias y valores de nuestro padre, aprovechando la plataforma de béisbol para darles voz a los que no la tienen. La Familia Clemente felicita a Adam por recibir el Premio Roberto Clemente 2020”.

“En nombre de toda la organización de los Cardenales, me gustaría felicitar a Adam por su merecida selección como ganador del Premio Roberto Clemente 2020”, declaró el presidente y director ejecutivo de los Cardenales, Bill DeWitt, Jr. “Además de sus muchos logros en el campo, Adam ha sido un colaborador incansable en la comunidad y por todo el mundo, devolviendo a los necesitados. No puede haber mejor homenaje al legado duradero de Roberto que los impactantes esfuerzos humanitarios demostrados por Adam y los ganadores anteriores del Premio Clemente”.

Wainwright dijo: “¡Éste es el premio más valioso que he recibido! Pero, para mí, es más que un premio. Lo que el Sr. Clemente representó y la forma en que vivió su vida dentro y fuera del campo van más allá de lo que cualquier premio podría representar plenamente. Incluso, ser mencionado en la misma frase con él es un honor increíble. Me siento muy bendecido y honrado de recibir el Premio Clemente y continuaré tratando de estar a la altura de sus estándares mientras yo viva. Y la razón por la que nos sentimos impulsados a ayudar a la gente no es por trofeos o elogios de ningún tipo … pero tengo que admitir … ¡este trofeo es bastante impresionante! Muchas gracias a todos los que ayudaron a que esto sucediera. Es verdaderamente un sueño hecho realidad”.

Wainwright fue seleccionado de un grupo de 30 nominados, por un distinguido panel que incluyó al Comisionado Manfred, exjugadores (incluyendo antiguos ganadores del premio Roberto Clemente) y periodistas con afiliación a medios asociados de MLB –MLB Network, FOX Sports, ESPN y TBS – y MLB.com, al igual que los hijos de Roberto: Enrique, Luis y Roberto Clemente Jr. Adicionalmente, los aficionados tuvieron la oportunidad de votar en MLB.com/Clemente21. Cada septiembre desde el 2002, Major League Baseball ha conmemorado el Día de Roberto Clemente, reconociendo a los 30 nominados del Premio Roberto Clemente para honrar el legado indeleble del miembro del Salón de la Fama.

El Premio Roberto Clemente es el reconocimiento anual de un jugador de Major League Baseball que mejor representa el juego de béisbol a través de carácter extraordinario, la participación comunitaria, la filantropía y las contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo. El concepto de honor a los jugadores por su labor filantrópica fue creado en 1971 como el “Commissioner’s Award”, pero fue renombrado como “Premio Roberto Clemente” en 1973 en honor del Clemente, quien murió en un accidente de aviación en la víspera de Año Nuevo 1972 al intentar entregar suministros a las víctimas del terremoto en Nicaragua.