Acuña, la excepción de la regla de ponches

Debido a todo esto, Acuña está viendo más rectas y más lanzamientos de poca velocidad – principalmente cambios y rectas de los dedos separados – que, de alguna manera, aún está por poncharse ante algunos de ellos. Si le preguntas a un bateador si quiere ver más rectas, su respuesta probablemente sea: “Sí, por favor”.

Por lo tanto, Acuña ha obligado a los lanzadores a hacer lo que no quieren. De eso se trata la revolución del picheo que lleva a los monticulares a pensar primero en la rotación de la pelota.

Eso va ante la estrategia de picheo de la actualidad. Hay varias razones que explican por qué los ponches están en ascenso, pero una de las principales es que las rectas son más rápidas y a la vez son utilizadas con menos frecuencia. Ya no existe eso de “cuentas de rectas” y a los lanzadores no les preocupa “establecer su recta” como solían hacerlo. En vez de eso, son los lanzamientos con una mayor rotación, creados en laboratorios y diseñados para moverse lo más posible para evitar los batazos de barriles.

No se trata del contacto suave, si no del no-contacto. (Un ejemplo, Clayton Kershaw permite un promedio de .312 cuando se le hace contacto… .000 cuando sí).

Los pitcheos rompientes son los que generan más swings fallidos. Acuña no sólo está haciendo un mejor trabajo dejando pasar lo que no puede batear, sino que está haciendo eso, obligando a los lanzadores a que no se las tiren más. Ése es el truco.

Los mejores bateadores, los buenos de verdad, encuentran sus debilidades y tratan de convertirlas en fortalezas. Hablamos de esto durante buena parte de la carrera de Mike Trout, quien tenía una gran debilidad ante las rectas. Lo solucionó justo a tiempo, cuando las rectas comenzaron a ser más populares. No hay muchos bateadores que puedan estar en un mismo párrafo con Trout. Acuña se está convirtiendo en uno de ellos.