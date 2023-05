Acuña Jr. y Luis Arráez figuran en encuestas para MVP

Un panel de expertos de MLB.com realizaron encuestas para dilucidar a los primeros favoritos para llevarse el MVP en cada Liga. Si bien aún falta mucho en el calendario, Venezuela vibra con Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez, quienes aparecen como primero y tercer favorito para llevarse los honores en la Liga Nacional.

An early look at where the MVP races stand.

Who's your current favorite? pic.twitter.com/JO1RbnQbte

— MLB (@MLB) May 9, 2023