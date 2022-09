Aaron Judge despacha su jonrón 61 para igualar récord de Roger Maris

Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, hizo historia este miércoles al conectar, en la visita de su equipo a los Azulejos de Toronto, su jonrón número 61 de la temporada, lo que igualó el histórico récord de Roger Maris en la Liga Americana.

Judge logró el cuadrangular en la séptima entrada del duelo contra los Azulejos ante los lanzamientos de Tim Mayza e igualó una marca que resistía desde 1961, lograda por Maris, precisamente con los Yanquis.

"El Juez", como es conocido Judge, había logrado su jonrón número 60 el pasado 20 de septiembre contra los Piratas de Pittsburgh.

El estelar jugador de los Yanquis igualó este récord en su partido número 151 del año, en 551 turnos al bate.

61 years since 61.

Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C

— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2022