Zulianos se alegran tras recolectar agua de lluvia en sus hogares

A pesar que no cayó en toda la ciudad, una fuerte lluvia alegró a algunas comunidades de Maracaibo, que si recibieron la precipitación la tarde de este lunes 7 de junio. El agua caída del cielo fue recibida con algarabía por muchas familias que decidieron agarrar “cualquier pote para llenarlo”.

Menos mal que mi papá barrió el techo ayer en la tarde y hoy pudimos recoger agua que sirve para muchas cosas y me ahorra los ‘cobres’ del camión cisterna. Corrí a buscar todos los potes para llenarlos”, refirió en un tono jocoso Virginia Soto, residente del barrio Negro Primero en San Francisco, quien sacó sus jarras, ollas y tobos para recolectar el líquido.

Su felicidad fue compartida por Manuela Torres, vecina del barrio San Javier, ubicado en la zona Sur de Maracaibo, “primero cayeron tres gotas y todo se calmó, luego cayó el ‘trancazo de agua’ y en vez de bañarme preferí poner las pipas y los tobos en la orilla del techo. Se me llenaron dos tobos y media pipa, eso me sirve hasta para limpiar la casa”, expresó.

La lluvia de este lunes, también se sintió en algunos sectores del municipio Cabimas y Santa Rita de la Costa Oriental del Lago, donde algunos vecinos aprovecharon para llenar sus recipientes y utilizar el agua para el baño, limpieza del hogar e incluso para lavar la ropa, “porque esta agua es buenísima para la ropa blanca”.

Por su parte, Jesús Fuenmayor, residente del barrio San José, lamentó que por su casa no lloviera, “yo hubiese agarrado agua pero nada más cayeron tres goticas y hasta se me fue la luz, no pude hacer nada”, relató.

Desde el pasado jueves 20 de mayo, algunos hogares zulianos empezaron a recibir agua turbia por las tuberías. Ese día, Jorge Silva, presidente de la Hidrológica del Lago (Hidrolago), manifestó que un equipo de expertos iban a maniobrar “nuevas prácticas de agua potable” y prometió disminuir el caudal junto a un ciclo elevado de filtro dentro de las unidades de potabilización para mejorar el servicio.

Este lunes, precisó que “hubo un repunte en las precipitaciones por lo que se hizo un ajuste en la unidad de producción de agua en la planta potabilizadora Alonso de Ojeda (Planta C). Ya estábamos produciendo 4 mil cien litros de agua por segundo y tuvimos que bajarla a 3 mil, la razón, es que persiste alta turbidez en esa fuente de agua”, detalló el ingeniero.

“Esta semana no se prevén lluvias, por ello la calidad de agua en planta debe mejorar. A eso se suman los trabajos de mejoramiento de infraestructura e inspección de las condiciones operativas en Planta C”, añadió Silva.