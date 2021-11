Zulianos piden que se les garanticen las medidas de bioseguridad en festividades del 18-Nov

El último sábado de octubre, como cada año, fue realizada la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una fiesta religiosa que no solo retornó a la plazoleta de la Basílica, sino que congregó a un millar de personas en medio de la “nueva normalidad” que se vive por la pandemia de coronavirus. Las pocas medidas de bioseguridad y la inconciencia de los fieles mancharon de cierta forma la festividad.

Mireya Fernández detalló en esa oportunidad a Versión Final que asistió al acto religioso para pedirle a Chiquinquirá que aplaque la pandemia de Covid-19 en el Zulia. La mujer se acercó al santuario mariano pasadas las 3:00 p.m. con la idea de poder obtener un puesto y así mantener las medidas de bioseguridad. Sin embargo, esto no fue posible.

Fernández vivió la eucaristía alrededor de un centenar de personas y entre el temor de ser contagiada. “Poco a poco la plazoleta se llenó y fue inevitable lograr mantener el distanciamiento social. Los GNB nunca me revisaron el cartón de vacunación. No sé si quienes estaban a mí alrededor estaban inmunizados. Muchos no tenían tapaboca”, refirió.

Este sentir también lo comparten otros zulianos ante la celebración del 18 de noviembre cuando la Reina Morena cumple 312 de renovación milagrosa. Un acto religioso que se presume que se realizará en la plazoleta.

“La bajada ya enseñó que el Zulia no está preparado para encuentros masivos. Si el 18 realizan la misa afuera eso se va a desbordar de personas como cualquier año sin pandemia”, estimó Alfredo Garrido, quien añadió que de llevarse el evento religioso tendría que hacerse en un lugar donde los devotos tengan fijos sus puestos y esté más controlado el ingreso.

“Un estadio sería ideal, así no se pierde la tradición en pandemia. No es prudente que hagan este tipo de concentraciones cuando se sabe que como fieles, llevados y emocionados por el amor a la Chinita, no cumpliremos las medidas. Así uno quiera distanciarse es imposible por las demás personas”, detalló el hombre.

En una encuesta realizada en el Instagram de Versión Final se les preguntó a los usuarios si las medidas de bioseguridad aplicadas en la bajada fueron efectivas. Gran parte de los participantes respondió que no, mientras otros aconsejaban algunas ideas que podrían mejorar la condición para prevenir los contagios de Covid-19.

“No fueron efectivas. Había mucha gente y sin tapabocas”, respondió @abgedwin. Esta misma idea la compartieron otros usuarios.

Durante la bajada el equipo reporteril de esta redacción puedo comprobar que el equipo de bioseguridad de la Basílica buscaba que las personas se mantuvieran en sus puestos, con la mascarilla arriba y distanciados. Sin embargo, en el descenso de la Virgen, Los Chiquinquireños pidieron a la feligresía que se levantaran y fue cuando las medidas se violaron en la parte principal de la plazoleta.

Detrás de las cercas de control, los zulianos que no pudieron acceder a las sillas se concentraron y abarcaron parte de la Calle Derecha. Niños, personas sin tapabocas o distanciamiento social coreaban las canciones en honor a la patrona del estado petrolero.

Ante esto, a los usuarios de la red social también se les preguntó ¿Qué acciones deberían tomarse para la festividad del 18 de noviembre? “La mejor medida es evitar las fiestas”, señaló Morela Padrón.

Por su parte, Roxana Medida, llamó a suspender el acto religioso. Mientras que Manuel González dijo que todos usen tapaboca y que respeten el momento de la eucaristía”.

Es así como la próxima celebración mariana preocupa a cercanos y lejanos. Sin embargo, otros files desean rescontrarse con la Dama del Saladillo en su día. Tal es el caso de Jeber Urdaneta quien quiere asistir a la Basílica para dar gracias a Dios por el nacimiento de su hija.

“A la niña la presentamos a la Virgen la tarde de este domingo. Pero mi esposa y yo queremos asistir a la eucaristía del 18 y darle gracias a la Chinita, esa fue nuestra promesa (…) Si verdaderamente piden el cartón de vacunas para el acceso y nos cuidamos de tener el tapabocas arriba todo marchará bien”, señaló el joven de 21 años.

En caso de realizarse la eucaristía del 18 de noviembre a puertas abiertas no solo sería la única actividad que se ha desarrollado con una concentración masiva de personas durante el mes. Los encendidos de luces y campañas electorales se han desarrollado a lo ancho y largo del estado.

Sobre las concentraciones de masas, monseñor José Luis Azuje Ayala, arzobispo de Maracaibo, instó al Gobierno el día de la Bajada a cuidar al pueblo en la realización de las venideras megaelecciones.

“Cuidemos al pueblo”, llamó el prelado, quien extendió la petición a las familias, los sacerdotes y a todos los venezolanos. Precisó que el buen manejo de las medidas de bioseguridad permitirá que no se repita “el dolor tan grande de estar despidiendo a personas de nuestra comunidad”.

Actualmente, el Zulia cuenta con 2 millones 524 mil 638 personas inmunizadas, según las cifras difundidas por el gobernador Omar Prieto.