Zulianos necesitan al menos $10 para cubrir el almuerzo y la cena diaria

Los zulianos necesitarían al menos 10 dólares para adquirir productos “mínimos” que se adapten a un almuerzo y una cena, debido a la reciente alza del dólar y un aumento que le han dado algunos de los rubros.

Así lo aseguró a Versión Final el comerciante Marlon Valbuena, quien enfatizó que estos 10 dólares se gastarían en un kilo de carne o pollo, una harina y un arroz. “En algunos casos les alcanza para una papas o cebolla en rama, según a cómo esté el dólar”, refirió.

De acuerdo con un grupo de encuestados por Versión Final, un maracaibero necesitaría mesualmente entre 100 y 150 dólares para adquirir ciertos productos de la cesta básica de alimentación.

“Necesitamos como 100 dólares mensuales, pero no compramos todo lo que abarca la canasta básica. Aunque no es tan difícil adquirir los productos, han aumento un poquito pero no es algo que no se pueda comprar”, subrayó Maricela Zambrano.