Zulianos marcharon este #23Ene para reclamar cronograma electoral y respaldar candidatura de María Corina Machado [+Fotos]

Como un recordatorio al voto que miles de zulianos ejercieron el pasado 22 de octubre, fecha de las Primarias opositoras, este martes 23 de enero la ciudadanía se volcó a las calles de Maracaibo en reclamo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que publique la fecha de elecciones presidenciales y en respaldo a la líder opositora, María Corina Machado.

Activistas de partidos como Primero Justicia (PJ), Partido Centro Democrático (PCD), Vente Venezuela (VV) Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) se sumaron a la marcha que se realizó desde la estación del Metro frente, al mercado Las Playitas, y que tuvo como punto final la Plaza Bolívar, frente a la estatua del Libertador.

La Unidad opositora se plasmó a una sola voz para exigir el respeto a la candidatura de Machado, quien desea postularse en las elecciones presidenciales pautadas para este 2024, más, sobre ella pesa una sanción de inhabilitación que la coloca en un limbo político, y que hasta ahora le impide participar en cargos públicos.

El coordinador de VV en el Zulia, Gustavo Ruiz, indicó que "hemos hecho un llamado a los ciudadanos y por los ciudadanos, para de manera democrática celebrar una fecha importante como lo fue el 23 de enero como lo fue la libertad y la democracia".

"Hoy día, los zulianos estamos exigiendo con las reglas de la democracia, con las armas de la democracia que es el voto, elecciones libres y transparentes. Maduro es el candidato del Gobierno, nosotros escogimos y seleccionamos a nuestra candidata, María Corina es nuestra candidata, así que, ¿Cuál es el miedo Psuv, cuál es el miedo Maduro?", expresó.

Por otro lado, coordinadora del PCD en Maracaibo, Victoria Silva, detalló que "hoy el Partido Centro Democrático ha salido una vez más a las calles. Una lucha, son todas las luchas. Si usted no tiene agua, si usted no tiene electricidad, si usted no tiene como llevar a sus hijos al colegio, es porque necesita un cambio político", argumentó.

Es por eso que hemos visto aquí personas de las zonas populares, hemos visto marabinos de Los Haticos, de Pomona, de la parroquia Venancio Pulgar, todos hemos salido porque este año es trascendental, este año es el del cambio, y porque nosotros hemos exigido a una sola voz a que den el cronograma electoral, a que garanticen elecciones libres y transparentes", comentó.

La juventud busca un cambio

Mientras trascurría la marcha, la canción "Color Esperanza" era trasmitida una y otra vez, con la intención de encontrar aquello que anhelan los corazones de los venezolanos. Al ritmo de "Saber que se puede, querer que se pueda", los ciudadanos entregaron en sus pasos la búsqueda de una mejor Venezuela.

Los jóvenes encabezaron la protesta, a ellos se les dio la prioridad de ir en primer lugar. Movimientos estudiantiles, especialmente provenientes de La Universidad del Zulia (LUZ), hicieron vibrar las calles del casco central con la consigna "Elecciones libres ya".

Al llegar a la Plaza Bolívar, los distintos partidos políticos se agruparon en la tarima al frente de la estatua de Simón Bolívar.

Ahí, se cedió la palabra a Alianny Chacín, quien en representación de los estudiantes expresó, luego de recordar que este 23 de enero se celebra el 66 aniversario de la caída de Marcos Pérez Jiménez, que "no caeremos en las provocaciones del régimen que pretenden desviarnos de la democracia".

Por ello, exigimos al Consejo Nacional Electoral, que presente de forma urgente el cronograma, para la celebración de la elección presidencial de este año 2024, tal como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos la apertura del Registro Electoral Permanente en todas las parroquias del país, que se garantice el derecho al voto", proclamó.

Distintos ciudadanos utilizaron megáfonos para expresar sus ideas. "Nacimos para ser libres porque ya estamos cansados de Nicolás. Viva Venezuela", mencionó una señora, quien recordó que en este momento es esencial apoyar la candidatura de María Corina Machado.