Zuliano exige una "justa y digna indemnización" a Corpoelec tras sufrir descarga eléctrica

El señor Domingo Leidenz aseguró este miércoles que requiere un par de prótesis ortopédicas para ambos miembros interiores.

Su padecimiento se generó en 2002 tras sufrir una descarga eléctrica ocasionada por una cajera de transformadores de piso que "se encontraba conpletamente abierta y sin ningún tipo de distintivo de prevención peatonal".

"Mi diagnóstico médico es el siguiente; presento amputación de miembros inferiores y parte de miembro superior derecho, es decir, la musculatura. También tengo injertos en todo el pecho y espalda por las quemaduras eléctricas", agregó el zuliano de 54 años.

Denunció que "este irreparable daño personal me dejó mutilado y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) debe de indemnizarme de por vida y aún no lo ha hecho".

"Quedé sufriendo de hipertensión y de muchos dolores por la amputación. También me tuvieron que quitar la masa muscular", agregó Leidenz, quien precisó que desde 2002 ha solicitado una "justa y digna indemnización" por parte de la corporación eléctrica pero no ha recibido respuesta.

"Necesito ayuda. He sido víctima del bullying en mi trabajo por los directores y hasta me niegan el derecho a laborar. Tengo que ayudar a mi madre y mis dos hijos que son estudiantes", manifestó Domingo.

Leidenz enfatizó que ha sido "amenazado por parte de los abogados que trabajan para Corpoelec". "Por ese motivo no me había atrevido a denunciar este hecho y hago responsable de lo que me pase o pueda pasar a los responsables de la corporación eléctrica del Zulia", sentenció.

Para quienes deseen conocer más del caso o ayudar a Leidenz pueden comunicarse al +58 414-3648511.